Події

13:49 09.12.2022

Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

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Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

Тбіліський міський суд у п'ятницю на судовому процесі у справі про можливе відстрочення виконання тюремного покарання експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у зв'язку із висновком лікарів про стан його здоров'я ухвалив рішення призначити новий судовий процес на 14 грудня.

Рішення було ухвалено у зв'язку з рекомендацією лікарів клініки "Вівамед" про неможливість на цьому етапі доставити Саакашвілі до зали судових засідань. Суд ухвалив 14 грудня встановити з Саакашвілі дистанційний відеозв'язок, за допомогою якого він зможе узяти участь у засіданні.

Прибічники експрезидента, що зібралися біля будівлі суду, заявили журналістам, що "влада, яка контролює суд, намагається максимально розтягнути розгляд справи, а це може призвести до смерті Саакашвілі".

Лікарі з грузинського медичного центру "Емпатія" надали суду висновок на 200 аркушах про стан здоров'я Саакашвілі, в якому зазначається, що для повноцінного лікування колишнього президента необхідне звільнення його з ув'язнення.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває досі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.

Теги: #суд #саакашвілі

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