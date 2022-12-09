Новим директором АТ "АвтоКрАЗ" призначено Володимира Носова

Новим директором АТ "АвтоКрАЗ" (Кременчук Полтавської обл.) призначено Володимира Носова, випливає з інформації в держреєстрі.

Інформація про звільнення колишнього директора Романа Черняка, який керував підприємством із грудня 2012 року, та призначення нового директора на сайті Міністерства оборони наразі відсутня.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив про формування нових наглядових рад за підсумками проведення зборів акціонерів.

"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", – сказав він.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку і 6 грудня ухвалила рішення про визначення кандидатури – представника держави у складі наглядової ради "АвтоКрАЗу".

"АвтоКрАЗ" – єдиний в Україні виробник вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва. Модельний ряд бренда "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1,5 тис. комплектацій двох-, три- та чотиривісних вантажівок з різними рішеннями компонування.

Підприємство, підконтрольне Костянтину Жеваго, останні роки перебуває у процедурі банкрутства.