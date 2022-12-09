Події

12:06 09.12.2022

Вихідні в Україні очікуються теплі, але дощові

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Вихідні в Україні очікуються теплі, але дощові

Сильний дощ та мокрий сніг очікуються вночі 10 грудня на заході України, у східних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, удень у більшості областей України пройдуть дощі, лише в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях без опадів.

У північній частині країни на дорогах ожеледиця, у південних, центральних та східних областях уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, удень 9-14° тепла, у Криму 15-17° тепла.

У Києві 10 грудня вночі без опадів, уранці та вдень дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 10 грудня з початку метеорологічних спостережень найвища температура вдень була +11,2°С 1944 року, найнижча вночі -18,4°С 1899 р.

У неділю, 11 грудня, вночі та вдень невеликий дощ, у північних і центральних областях місцями значний дощ. У Карпатському регіоні сильний дощ (уночі із мокрим снігом).

Вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с, у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° (на заході та сході країни 2-7° тепла), у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°, у Криму 14-19°.

У Києві 11 грудня вночі невеликий, удень помірний дощ; вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 °, вдень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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