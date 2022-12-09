Зеленський на церемонії Time: Дух українців - це дух свободи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього честь представляти боротьбу українців і дух України.

"Це дух свободи, який відгукується в душах стількох людей по всьому світу. Історії героїв, які воюють за незалежність, – це й ваші історії", - сказав він, виступаючи на церемонії оголошення персони року журналу Time. Цього року персоною року стали "Володимир Зеленський і дух України".

"Коли свобода перемагає і тиранія руйнується, люди на всій земній кулі усміхаються однаково. Юристи, які ще не бачать військової перемоги на горизонті, але вже працюють, щоб воєнні злочинці були покарані. Це історія Нюрнберзького процесу й багатьох інших. І багатьох справедливих вироків, які чули ті, хто повірив у свою безкарність", - сказав він.

"Ви вже бачили дух України на обкладинках журналу Time – не на всіх, але на багатьох. Хоч то були не українці, але то були сміливість, волелюбність, солідарність, креативність і цілеспрямованість, які давно знайомі людству і які цьогоріч об’єднали світ кольорами нашого національного прапора і здобутками наших людей. Це дух вільного світу. І давайте зробимо все, щоб наш дух переміг!" - заявив президент.