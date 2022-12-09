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10:41 09.12.2022

Громадянам ФРН почали надходити фейкові листи нібито від імені українського генконсульства з пропозицією приєднатися до іноземного легіону

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Громадянам ФРН почали надходити фейкові листи нібито від імені українського генконсульства з пропозицією приєднатися до іноземного легіону

Громадянам ФРН на пошту почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду приєднатися до іноземного легіону в Україні, МЗС України розглядає це як частину дезінформаційної кампанії ворога, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - написав спікер у фейсбуці в п'ятницю вранці.

У МЗС повідомили, що консули вже звернулися до німецької поліції для проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - заявив Ніколенко.

Теги: #німеччина #мзс_україни #фейки

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