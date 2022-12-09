Вночі окупанти обстріляли Мирівську, Червоногригорівську, Нікопольську громади – голову Дніпропетровської ОВА.

У ніч на п'ятницю російські окупанти здійснили обстріл Мирівської, Червоногригорівської та Нікопольської громад, повідомляє голова Дніпропропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська вночі знову направили свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли", - написав Резніченко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. У решті громад деталі обстрілів з'ясовуються.