7 грудня внаслідок вогневої поразки у Запорізькій області було поранено 240 окупантів – Генштаб ЗСУ

7 грудня внаслідок вогневої поразки районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, було поранено близько 240 осіб особового складу агресора.

"Знищено 3 склади боєприпасів та близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" госпіталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбук у п'ятницю.

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки та Мар'їнки Донецької області.

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і 3 авіаційних ударів, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кондратівка та Запсілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневої поразки з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілка, Тернова, Стариця, Огірьово та Куп'янськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку агресор веде оборону, обстріляв з танків та різнотипної артилерії райони населених пунктів Сіньківка, Піщане та Первомайське Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Греківки, Макіївки, Майданчика, Невського та Краснопопівки Луганської області та Торське та Григорівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує наступальні дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах 25 населених пунктів. Зокрема, - Бердичі, Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Досвідчене, Авдіївка, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник веде оборону, обстріляв Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли з танків та артилерії райони 14 населених пунктів. Серед них, Времівка, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Новоданилівка та Степове Запорізької області.

На Херсонщині агресор веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли були зафіксовані у районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Камишани, Дніпровське та Величезне Херсонської області та околицями Херсона.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 боєприпаси окупантів.