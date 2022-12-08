Дії РФ в Україні демонструють ознаки переслідування українців за національною ознакою та мають розглядатися як геноцид – генпрокурор Костін

Воєнні злочини, вчинені РФ на території України, слід розглядати як геноцид, оскільки вони демонструють ознаки переслідування українців як національної групи, зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін у статті для Global Insight, оприлюдненій на сайті Міжнародної асоціації юристів.

"Умисне завдання ударів по цивільних особах і цивільних об'єктах як метод ведення війни, на жаль, не рідкість у російській воєнній доктрині... Що відрізняє такі дії від інших міжнародних злочинів, вчинених в Україні або деінде, то це те, що вони явно демонструють ознаки кампанії переслідування українців як національної групи, спрямованої проти української ідентичності та української державності. Більше того, вчинені злочини мають систематичний і масовий характер, що є характерним для геноциду", - пише Костін.

У своїй статті він наводить низку аспектів, заснованих на зібраних фактах і доказах, "які з достатньою впевненістю дають змогу зробити висновок про існування політики геноциду з боку РФ".

"Відправною точкою є сама риторика президента Росії, який протягом багатьох років публічно і неодноразово ставив під сумнів українську державність... Він прямо наголошував на процесі "деукраїнізації", маючи на увазі необхідність стерти саму суть свідомості українців як певного і самостійного народу та як держави... Ця геноцидна мова "деукраїнізації", що ставить під сумнів саме існування української ідентичності, поширювалася російською пропагандистською машиною через ЗМІ і регулярно озвучувалась провідними політичними діячами", - наголосив генпрокурор.

За словами Костіна, це дуже близько до заперечення права на існування українців як "національної групи" і є підтвердженням наміру геноциду – dolus specialis – відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, ухваленої ООН у 1948 році (Конвенції про геноцид).

"Перші ознаки нападу на українців як групу почалися на початку березня 2022 року... Скрізь, хоч би куди вони ввійшли, російські сили розпочинали масштабний пошук жителів, налаштованих проукраїнськи чи антиросійськи... Державні чиновники та політично активні громадяни, які не згодні із засудженням українства, зникли безвісти або були вбиті… Це відкрита політика стирання самої ідеї України та української ідентичності", - зазначив генпрокурор.

Окрім цього, за його словами, окупанти продемонстрували безпрецедентне насильство щодо мирного населення, яке спрямоване на поширення страху та терору, а також на викорінення опору, "щоб росіяни могли знищити українську ідентичність".

"У той час як убивство великої кількості представників групи може бути найбільш прямим засобом знищення всієї групи, геноцид також може бути вчинений іншими діями, які не мають негайного результату, як-от насильницьке переміщення та сексуальне насильство. Обидва ці методи Росія використовує як засоби ведення війни", - написав Костін.

Він також згадав як ознаку політики проваджуваного РФ геноциду насильницьку депортацію українських дітей та їх усиновлення в РФ для якнайшвидшої асиміляції в російському суспільстві. Генпрокурор зазначив, що це "насильницька передача дітей однієї людської групи до іншої", що згідно з Конвенцією про геноцид є актом геноциду.

"Дії Росії демонструють явні ознаки створення таких "умов життя", які сприяють знищенню українців як групи, включно з ударами по електростанціях та електромережах, що викликають значні перебої в постачанні електроенергії. Це особливо тривожно у світлі настання зими", - пише Костін.

"Знищення культурних об'єктів, тісно пов'язаних з українською ідентичністю та державністю, - ще одна модель поведінки, яку демонструють російські військові. За оцінками ЮНЕСКО, з 24 лютого було пошкоджено та знищено понад 120 культурних та історичних об'єктів", - зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що ці дії не мають нічого спільного з веденням війни за нормами міжнародного гуманітарного права, у них простежується чітка лінія політики переслідування, яка часто супроводжується актами терору, катувань і залякування України та українців.

"Міжнародна спільнота не може допустити, щоб найважливіші основи групи із самобутнім національним походженням зазнавали нападів із наміром знищити її та стерти з лиця землі її історію та культуру. Якщо це допустимо, то Конвенція про геноцид не досягла своїх цілей. Це заявлена мета Кремля стосовно України. Невизнання факту не змусить його зникнути, а лише заощадить час і надасть можливість для того, щоб зло завдало чергового сильнішого удару. Цього не можна допустити", - резюмував Костін.