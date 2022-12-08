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20:11 08.12.2022

Російські війська знищили майже всі основні медичні заклади Маріуполя - УЦОЗ

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Російські війська знищили майже всі основні медичні заклади Маріуполя: 82 зі 106 місць надання медпослуг у Маріуполі пошкоджені або зруйновані.

Про це йдеться в аналітичному звіті Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ), у якій оцінено збиток, завданий медзакладам Маріуполя російськими військами в період з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Звіт складено на підставі даних, отриманих на основі свідчень і фактів воєнних злочинів проти медичної інфраструктури Маріуполя.

Згідно зі звітом, у Маріуполі критично пошкоджені або зруйновані щонайменше 80% медичної інфраструктури міста. При цьому в 40 випадках аналітики УЦОЗ мають верифіковані прямі докази руйнувань, у 42 випадках - докази високої імовірності руйнувань.

Найбільшу кількість місць надання медичних послуг пошкоджено або зруйновано в Центральному і Лівобережному районах міста, у напрямку цих двох районів війська РФ вели активні наступальні дії, що пояснює масштаб руйнувань.

Зокрема, в Центральному районі пошкоджень дістали 84% місць надання послуг, у Лівобережному - 93%.

Крім того, за даними звіту, шість медзакладів могли бути пошкоджені, оскільки розташовувалися в районах інтенсивних обстрілів, проте прямих доказів руйнувань цих медичних закладів не було виявлено.

Щодо можливих руйнувань 18 медзакладів не вдалося знайти жодної інформації.

"Ці втрати не піддаються швидкому відновленню. А в умовах окупації та постійних бойових дій вони говорять про провокацію гуманітарної катастрофи в місті. Зокрема, зафіксовано нестачу ліків, загрозу епідемій, відсутність доступу до громадян гуманітарних організацій", - ідеться у звіті.

За оцінкою УЦОЗ, російські війська знищили майже всі основні медичні заклади Маріуполя, чотири з п'яти багатопрофільних лікарень, понад три чверті амбулаторій первинної допомоги, майже всі пологові й дитячі заклади, всі психіатричні медзаклади.

Аналітики УЦОЗ вважають, що масовість, систематичність, умисність і жорстокість атак на медичну інфраструктуру Маріуполя свідчить про те, що "РФ у Маріуполі свідомо вела війну не лише проти військових, а і проти цивільного населення".

"Такі дії, безумовно, є порушенням фундаментальних засад міжнародного гуманітарного права. У випадку Маріуполя (як і інших міст) мають бути розглянуті не лише одиничні епізоди воєнних злочинів, а й масовий і систематичний терор проти цивільного населення як засіб ведення війни. Знищення Маріуполя російськими військами можна порівняти тільки з руйнуванням Грозного в Чечні або Алеппо в Сирії, до знищення яких також доклала зусиль РФ", - наголошують аналітики.

Оцінки й розрахунки, наведені в аналітичному звіті УЦОЗ, базуються на інформації з відкритих джерел, інформації від свідків подій, а також супутникових знімків, наданих Humanitarian Research Lab (HRL).

Аналітики UHC використовували власну методологію - збирали, верифікували й аналізували інформацію в чотири етапи.

Теги: #маріуполь #знищення #медзаклади #уцоз

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