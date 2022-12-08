Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення ВАКС про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

Ексголова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подасть апеляцію на рішення Антикорупційного суду щодо його безстрокового тримання під вартою без права внесення застави.

"Прийняте рішення – безстрокове тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих. У чому сенс? Маю відповідь – політичне переслідування. (...) Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов'язково подам апеляцію", – написав він у фейсбуці в четвер.

За словами Шевченка, його клопотання про надання йому можливості взяти участь у засіданні у форматі відеозв'язку вкотре було відхилено.

Він зазначив, що суд відмовив у відводі прокурора, який не вважав за потрібне, незважаючи на вимогу закону, надавати Шевченку копії клопотання з додатками, відмовив у витребуванні в Укргазбанку документів, на які посилається і сам прокурор, проте не долучає їх до клопотання, а також відмовив у всіх клопотаннях, заявлених стороною захисту.