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15:44 08.12.2022

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

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Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

Бізнесмен Борис Кауфман, заарештований рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за підозрою у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, вийшов під заставу 129 млн грн.

"За Кауфмана внесено заставу як альтернативу арешту згідно з рішенням суду, його звільнено з-під варти", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер.

Як повідомлялося раніше, ВАКС заарештував із альтернативою застави у 129 млн грн Кауфмана. Також із альтернативою застави заарештовано і співорганізатора злочинної організації – колишнього народного депутата Олександра Грановського.

За версією слідства, з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їх взаємодію із приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація контролювала усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень органом місцевого самоврядування. 

Теги: #застава #кауфман

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