Події

10:29 08.12.2022

Представники МКЧХ повідомили про відвідування українських та російських військовополонених

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Представники МКЧХ повідомили про відвідування українських та російських військовополонених

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста минулого тижня провели дводенне відвідування українських військовополонених, повідомляє пресслужба МКЧХ.

Зазначається, що цього тижня відбувається ще одне відвідування.

"Водночас відбулися відвідування російських військовополонених, наступні заплановані на кінець місяця", - зазначається у повідомленні.

Як заявляють у МКЧХ, співробітники зв'язуються з сім'ями військовополонених та передають від них повідомлення. Крім того, військовополоненим привезли книжки, засоби особистої гігієни, ковдри і теплий одяг.

"Такі відвідини важливі для збереження гуманності під час жорстокого міжнародного збройного конфлікту. Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і передати їхнім сім'ям свіжу інформацію. Я очікую, що ці відвідування покладуть початок регулярнішому доступу до всіх військовополонених", - наголосила президент МКЧХ Мір'яна Сполярич.

Відповідно до Женевської конвенції III, всі військовополонені мають право на регулярні відвідування делегатами МКЧХ. Представники організації повинні мати безперешкодний доступ і можливість зустрічатися з усіма військовополоненими неодноразово і без свідків, де б вони не були.

Теги: #мкчх #військовополонені

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