Події

08:57 08.12.2022

Окупанти звільняють ліжковий фонд медустанов Луганщини від цивільних пацієнтів для поранених військових

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Окупанти звільняють ліжковий фонд медустанов Луганщини від цивільних пацієнтів для поранених військових

У результаті збільшення поранених військових російські окупанти у тилових районах Луганської області максимально звільняють ліжковий фонд медустанов від цивільних пацієнтів, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У рашистів великі втрати серед особового складу. Їхня медицина не може подужати таку велику кількість поранених. Із лікарень виписують цивільних, а лікарів переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту. Орки втрачають більшість бійців через те, що їх не встигають довезти у лікарні в Луганську, оскільки ближні медустанови рашисти розмародерили і там лікувати нема на чому", – написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #лікарня #луганська_область #окупанти

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