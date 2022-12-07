Події

18:34 07.12.2022

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

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Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Житлові будинки й інші цивільні об'єкти міста Коростеня Житомирської області та низка населених пунктів Запорізької області постраждали від ракетних ударів і безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами в середу.

Крім того, обстрілів із реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

На слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області. На бахмутському й авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів із танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.

"Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб #зведення

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