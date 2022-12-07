Події

18:26 07.12.2022

Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

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Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101 під час російського масованого ракетного обстрілу території України 5 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в середу.

"Уразити ракету, що йшла на низькій висоті, вдалося з великокаліберних кулеметів та обстрілом із автоматів", - йдеться в повідомленні.

У МВС розповіли, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збивання ракет і дронів-камікадзе. "У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО це дає змогу збільшувати результат знищення повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зазначили у відомстві.

Теги: #ракета #знищення

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