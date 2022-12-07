Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101 під час російського масованого ракетного обстрілу території України 5 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в середу.

"Уразити ракету, що йшла на низькій висоті, вдалося з великокаліберних кулеметів та обстрілом із автоматів", - йдеться в повідомленні.

У МВС розповіли, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збивання ракет і дронів-камікадзе. "У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО це дає змогу збільшувати результат знищення повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зазначили у відомстві.