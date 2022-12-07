Події

17:53 07.12.2022

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

1 хв читати
"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзда №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський.

Як зазначається у телеграм-каналі залізничної компанії в середу, поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд вирушатиме о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", у застосунку та чат-ботах.

Теги: #транспорт #поїзд #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 06.12.2022
"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

09:21 06.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

14:29 05.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку двох рейсів через знеструмлення мережі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку двох рейсів через знеструмлення мережі

20:38 02.12.2022
Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

20:38 29.11.2022
"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

17:28 29.11.2022
"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

16:38 25.11.2022
24 листопада стало найгіршим днем для "Укрзалізниці" із дотримання розкладу – голова компанії

24 листопада стало найгіршим днем для "Укрзалізниці" із дотримання розкладу – голова компанії

19:15 24.11.2022
"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

09:43 24.11.2022
"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

17:19 23.11.2022
У зв'язку з перебоями в електропостачанні приміські потяги рухатимуться з відставанням від графіка – "Укрзалізниця"

У зв'язку з перебоями в електропостачанні приміські потяги рухатимуться з відставанням від графіка – "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

ОСТАННЄ

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

Посол США відвідала Львівську область

Окупанти обстріляли Ямпіль касетними боєприпасами, троє людей поранені

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

На півдні ворог облаштовує рубежі оборони, намагається переформатувати свої підрозділи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА