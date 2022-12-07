"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзда №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський.

Як зазначається у телеграм-каналі залізничної компанії в середу, поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд вирушатиме о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", у застосунку та чат-ботах.