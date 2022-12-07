Посол США відвідала Львівську область

Посол США Бріджит Брінк побувала на Львівщині вперше з часу її призначення главою американської дипломатичної місії в Україні, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Зустрівся з надзвичайним та повноважним послом США в Україні Бріджит Енн Брінк. Це перший візит пані посла до Львівської області з часу її призначення главою американської дипломатичної місії в Україні. Ознайомив пані посла із ситуацією в енергетичній галузі Львівської області після масованих ракетних ударів Росії по території нашої держави", - написав він у фейсбуці.

Козицький також розповів послу про необхідність облаштування в області місць, де зможуть у належних умовах перебувати люди з уразливих категорій, оскільки соціальні установи області наразі перевантажені.

"Потребуємо підтримки у медичній сфері, адже Львівщина - єдина область, яка щодня приймає евакуаційні потяги, тож кількість населення в області і навантаження на медзаклади зросли в рази. Зважаючи на те, що окупант продовжує прицільно бити по енергетичних об‘єктах, маємо велику потребу у генераторах, теплових гарматах та інших пристроях, які допоможуть пройти цей опалювальний сезон у теплі і на зв‘язку", - наголосив голова ОВА.

У свою чергу посол заявила, що партнерство з Україною дуже важливе для США, тому США готові й надалі підтримувати Україну, скільки це потрібно.