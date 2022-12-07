Події

16:10 07.12.2022

Дитина, яку шукали на Харківщині майже дві доби, потонула в озері

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Семирічний Герман Щербина, який 5 грудня близько 14:00 пішов із дому у селі Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Харківської області та зник, знайдений мертвим.

"На жаль, дива не сталося. Хлопчика, якого розшукують із 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомлялося, у пошуках дитини брали участь понад 420 правоохоронців, а також рятувальники, водолази, військовослужбовці, місцеві жителі та волонтери.

Теги: #харківська_область #хлопчик #утопленик

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