Грузія не надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу, заявив у середу журналістам прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив глава уряду.

"Хочу ще раз нагадати, що офіційні особи в Україні публічно заявили: їхнім бажанням є, щоб у Грузії був відкритий другий фронт. Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави", - сказав Гарібашвілі.