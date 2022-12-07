Кличко: Уже днями мешканці зможуть повернутися у свої квартири в оновлений після обстрілу будинок на вул. Чорнобильській

Уже днями мешанці зможуть повернутися у свої квартири в практично повністю оновлений після російського ракетного обстрілу житловий будинок на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На початку літа ми розпочали відновлювальні роботи в 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинках. Це, зокрема, будинки в Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. У червні ми були тут – перевіряли, як розпочинали відновлення цього будинку на вулиці Чорнобильській. Пізніше були з перевірками і тут, і на інших будинках – на вулиці Богатирській, проспектах Валерія Лобановського, Свободи, на вулиці Ірпінській. На останніх двох об’єктах люди вже повертаються в свої помешкання", - цитує Кличка під час спілкування з мешканцями будинку пресслужба столичного мера в середу.

За його словами, в будинку на Чорнобильській вулиці 16 поверхів і 126 квартир. Унаслідок влучання російської ракети 64 приміщення вигоріли повністю, 62 постраждали частково.

Проте під час обстеження технічного стану будинку експерти виявили, що тримальні конструкції будівлі не пошкоджені, й будинок може бути відновлений.

"У будинку утеплили фасад, встановили нові вікна, перегородки сантехнічних приміщень, замінили ліфти, дах, відремонтували вхід до будинку. Підсилили збірні залізобетонні елементи. Влаштували нові електричні та сантехнічні мережі. Практично завершили соціальний ремонт у квартирах. Уже найближчими днями мешканці почнуть заселятися в свої квартири в повністю оновленому будинку", - наголосив Кличко.

Зазначається, що загалом у столиці ракетним обстрілом пошкоджено понад 678 об'єктів. Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров’я.

"На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету близько 600 млн грн. Ще 200 млн надав уряд", - підсумували в пресслужбі.