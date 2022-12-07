Події

12:47 07.12.2022

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

1 хв читати
Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

Конституційний Суд України на засіданні в середу підтримав відставку трьох суддів – Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі суду.

"У середу відбулося спеціальне пленарне засідання суддів Конституційного Суду, на якому розглядали питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв. За підсумками засідання судді підтримали відставку суддів Сліденка, Саса та Завгородньої", - повідомила керівник управління комунікацій КС та міжнародної співпраці Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Отже, за її словами, у Конституційному Суді нині 13 суддів, для кворуму потрібно 12.

Теги: #ксу #конституційний_суд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 24.11.2022
ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

17:59 01.11.2022
КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні

КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні

16:07 03.10.2022
Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

14:41 29.09.2022
КС у четвер не висунув кандидатів на посаду голови суду

КС у четвер не висунув кандидатів на посаду голови суду

15:39 26.09.2022
ВР планує на одному з найближчих засідань ухвалити в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС – Стефанчук

ВР планує на одному з найближчих засідань ухвалити в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС – Стефанчук

15:09 26.09.2022
Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

16:16 06.09.2022
ВР має намір запровадити конкурсний відбір для суддів КС

ВР має намір запровадити конкурсний відбір для суддів КС

17:31 05.09.2022
У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

17:08 25.07.2022
На посаду судді КС претендує нардеп Совгиря - Разумков

На посаду судді КС претендує нардеп Совгиря - Разумков

16:27 28.06.2022
Удосконалення законодавства щодо ефективної діяльності КС є одним із викликів для України на шляху набуття повноправного членства в ЄС - Стефанчук

Удосконалення законодавства щодо ефективної діяльності КС є одним із викликів для України на шляху набуття повноправного членства в ЄС - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

Росіяни з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області

Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

ОСТАННЄ

На Харківщині майже дві доби тривають пошуки 7-річного хлопчика, задіяно понад 400 правоохоронців - поліція

Столтенберг: Росія намагається заморозити військові дії, щоб відновити сили та поновити наступ навесні

Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

Україна та вільний світ не мають обмінювати на компроміси свої цінності – Зеленський на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

Два потяги зіткнулися поблизу Барселони, майже 150 осіб постраждали

Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду у Києві

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА