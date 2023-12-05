КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

Конституційний Суд України оголосив перерву в розгляді справи щодо конституційності Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України у зв'язку із заявами про відвід судді Конституційного Суду Сергія Головатого, поданими представником президента.

"Суд оголосив перерву у розгляді справи щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", - ідеться в повідомленні Конституційного Суду на офіційному сайті.

Як повідомляється, Велика палата 5 грудня 2023 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження продовжила розгляд справи за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".

7 вересня 2023 року, коли КС розпочав розгляд цієї справи, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України Максим Дирдін подав заяву про відвід судді Конституційного Суду України Сергія Головатого.

Як повідомляється, на початку сьогоднішнього пленарного засідання суддя Конституційного Суду України Віктор Кривенко повідомив, що Суд розглянув зазначену заяву і відмовив у її задоволенні.

"Під час цього пленарного засідання представник президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський також заявив про відвід судді Конституційного Суду України Сергія Головатого. Зважаючи на необхідність додаткового дослідження викладених у поданій заяві обставин, Суд оголосив перерву в розгляді цієї справи", - йдеться в повідомленні КС.

На відкритій частині пленарного засідання були присутні представник суб'єкта права на конституційне звернення Соломія Бобровська, постійний представник Верховної Ради України в КС Максим Дирдін, представник президента України в КС Сергій Дембовський, представники засобів масової інформації, а також інші громадяни України.