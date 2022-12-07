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06:55 07.12.2022

Визначилися пари 1/4 фіналу ЧС з футболу

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Визначилися пари 1/4 фіналу ЧС з футболу

Матчем Португалія - Швейцарія (6:1) завершилася програма 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі.

В результаті сформувалися чвертьфінальні пари, їх розклад має такий вигляд: 9 грудня. Хорватія – Бразилія (початок – 17:00 тут і далі по Києву), Нідерланди – Аргентина (21:00); 10 грудня. Марокко – Португалія (17:00), Англія – Франція (21:00).

Першу півфінальну пару складуть переможці матчів 9 грудня, другу – переможці зустрічей 10 грудня.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Чинним чемпіоном є Франція.

 

 

Теги: #футбол #чс #катар #пари

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