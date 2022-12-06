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21:07 06.12.2022

Передані Німеччиною комплекси Patriot не будуть розміщені в Україні - міністр оборони Польщі

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Передані Німеччиною комплекси Patriot не будуть розміщені в Україні - міністр оборони Польщі

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot ("Петріот") не будуть розміщені на території України, ініціатором чого раніше стала Польща, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак за підсумками переговорів із міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у вівторок увечері.

"Після розмови з міністром оборони Німеччини я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України. Розміщення "Петріотів" на заході України підвищить безпеку поляків і українців. Отже, розпочинаємо роботу з розміщення комплексів у Польщі та підключення до нашої системи наведення", - написав Блащак у твіттері.

 

Теги: #польща #зрк

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