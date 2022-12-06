Мережа ресторанів "Чорноморка" відкриває перший заклад у Варшаві

Мережа ресторанів "Чорноморка" 9 грудня відкриє перший заклад у Варшаві (Польща).

"Перша українська "Чорноморка" у Варшаві! Запрошуємо на довгоочікуване відкриття", - зазначено в повідомленні мережі у фейсбуці.

До мережі "Чорноморка" входять однойменні ресторани в Києві, Київській області, Вінниці, Чернівцях, Івано-Франківську, а також у Кишиневі (Молдова), "Оселедцева" в Києві й "Анчоусна" в Києві, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі та Львові.