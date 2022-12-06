БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках у справі про незаконний гральний бізнес

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в різних регіонах України в банках, які використовувалися низкою компаній, які організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.

"Відбувається документування протиправної діяльності посадових осіб суб'єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили низку вебсайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору", - йдеться у повідомленні у пресрелізі БЕБ у вівторок.

Згідно з ним, за наявною у правоохоронців інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їх тіньових операцій може досягати 12 млрд грн, результатом чого може бути до 2 млрд грн несплачених податків.

"З метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів, так і нерезидентів, згадана група осіб у своїй діяльності використала реквізити 80 суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності", - зазначає БЕБ.

За даними Бюро, з метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскодингу" та щоб уникнути первинного фінансового моніторингу, фактичні власники зазначених компаній вступили в злочинну змову з посадовими особами банків.

Найменування банків та інших компаній у повідомленні відсутнє.

У релізі уточнюється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України) та провадження незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.203-2 КК України), здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.