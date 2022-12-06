Події

17:51 06.12.2022

Зеленський у Харківській області відвідав військовий шпиталь

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 Під час робочої поїздки до Харківської області у День Збройних сил України президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців, повідомляє пресслужба президента.

У лікарні він зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди. "Вітаю вас із цим надважливим для нас усіх святом! Дуже дякую за те, що зберігаєте наших воїнів, допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоров'я людям, які підтримують здоров’я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну", – сказав глава держави.

Президенту розповіли про стан поранених та перебіг їх лікування. Зокрема, було відзначено високі показники реанімації військових, які перебували у стані клінічної смерті. Після цього Зеленський відвідав поранених захисників України, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди. "Велика честь бути сьогодні з вами. Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – зазначив він.

 

Теги: #зсу #госпіталь #зеленський

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