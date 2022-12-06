Події

14:42 06.12.2022

Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

1 хв читати
Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається складною, приблизно половина області залишається без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"У Київській області тривають екстрені відключення електрики, поки що не можемо вийти на планові", - сказав він у відеозверненні у телеграм-каналі ОВА у вівторок, додавши, що енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.

За його словами, зокрема, у місті Українка до проблем із відсутністю електрики додалися перебої з водо- і теплопостачанням.

"Відвідуємо місця, які найбільше потребують уваги. Це, зокрема, місто Українка. Вже сформовано план дій на наступні три дні, щоб повернути до міста тепло", - зазначив він.

Як повідомлялося, після восьмої масованої атаки РФ по українській енергосистемі станом на вечір понеділка, 5 грудня, за словами Кулеби, від електрики було відключено приблизно 40% області.

Теги: #енергетика #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 06.12.2022
НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

14:57 06.12.2022
Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - "Укренерго"

Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - "Укренерго"

14:20 06.12.2022
ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

13:22 06.12.2022
ДТЕК Мережі за минулий тиждень повернули світло 43 тис. домогосподарств у Донецькій та Дніпропетровській областях

ДТЕК Мережі за минулий тиждень повернули світло 43 тис. домогосподарств у Донецькій та Дніпропетровській областях

09:21 06.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

20:59 05.12.2022
Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

19:36 05.12.2022
"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

19:08 05.12.2022
Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

18:11 05.12.2022
ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

17:28 05.12.2022
Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

ОСТАННЄ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

Ми і далі надаватимемо допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються наразі в Молдові - Гаврилиця

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА