Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається складною, приблизно половина області залишається без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"У Київській області тривають екстрені відключення електрики, поки що не можемо вийти на планові", - сказав він у відеозверненні у телеграм-каналі ОВА у вівторок, додавши, що енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.

За його словами, зокрема, у місті Українка до проблем із відсутністю електрики додалися перебої з водо- і теплопостачанням.

"Відвідуємо місця, які найбільше потребують уваги. Це, зокрема, місто Українка. Вже сформовано план дій на наступні три дні, щоб повернути до міста тепло", - зазначив він.

Як повідомлялося, після восьмої масованої атаки РФ по українській енергосистемі станом на вечір понеділка, 5 грудня, за словами Кулеби, від електрики було відключено приблизно 40% області.