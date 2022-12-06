На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

Зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300 на сьогодні є основою української ППО, проте українську протиповітряну оборону необхідно посилювати засобами ППО сучасних зразків, зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наразі основним скелетом ППО держави усе-таки є комплекси радянського виробництва - це "Бук М1", С-300, які на озброєнні Повітряних сил. Надійшли також і для ППО Сухопутних військ комплекси малого радіусу дії, зенітні гармати, самохідні - такі як Gepard. Дуже ефективно працює ця одиниця, дякуємо німецьким партнерам", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

Водночас він наголосив, що українську протиповітряну оборону необхідно посилювати засобами ППО сучасних зразків, які в Україні вже є та ефективно працюють.

"І IRIS-T, і NASAMS збили всі повітряні цілі, по яких вони цілилися. Тобто 100% результат. Ми маємо розуміти, що у нас іншого шляху немає, окрім як переходити на цей новий тип озброєння - ефективний, сучасний, який відповідатиме вимогам та загрозам. І посилюватись ще далекобійними засобами, такими як Patriot", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що є рішення про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk, і що українські військові вже навчаються для їх використання.

Також, за словами Ігната, важливим питанням є передача Україні сучасних літаків F-16 - "найімовірніший варіант, який може отримати Україна, щоб посилити систему ППО".