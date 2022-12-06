Події

13:26 06.12.2022

На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

2 хв читати
На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

Зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300 на сьогодні є основою української ППО, проте українську протиповітряну оборону необхідно посилювати засобами ППО сучасних зразків, зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наразі основним скелетом ППО держави усе-таки є комплекси радянського виробництва - це "Бук М1", С-300, які на озброєнні Повітряних сил. Надійшли також і для ППО Сухопутних військ комплекси малого радіусу дії, зенітні гармати, самохідні - такі як Gepard. Дуже ефективно працює ця одиниця, дякуємо німецьким партнерам", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

Водночас він наголосив, що українську протиповітряну оборону необхідно посилювати засобами ППО сучасних зразків, які в Україні вже є та ефективно працюють.

"І IRIS-T, і NASAMS збили всі повітряні цілі, по яких вони цілилися. Тобто 100% результат. Ми маємо розуміти, що у нас іншого шляху немає, окрім як переходити на цей новий тип озброєння - ефективний, сучасний, який відповідатиме вимогам та загрозам. І посилюватись ще далекобійними засобами, такими як Patriot", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що є рішення про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk, і що українські військові вже навчаються для їх використання.

Також, за словами Ігната, важливим питанням є передача Україні сучасних літаків F-16 - "найімовірніший варіант, який може отримати Україна, щоб посилити систему ППО".

Теги: #війна #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 06.12.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

10:11 06.12.2022
Удари по двох аеродромах РФ у понеділок, імовірно, демонструють здатність України атакувати російський тил - ISW

Удари по двох аеродромах РФ у понеділок, імовірно, демонструють здатність України атакувати російський тил - ISW

09:31 06.12.2022
Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

09:27 06.12.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 443 дитини, 853 - поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 443 дитини, 853 - поранено - Офіс генпрокурора

22:12 05.12.2022
Ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України жорстокі та неефективні проти українського духу

Ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України жорстокі та неефективні проти українського духу

19:12 05.12.2022
Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

18:52 05.12.2022
Сили оборони завдали 13 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 13 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу – Генштаб ЗСУ

17:44 05.12.2022
Збито понад 60 із понад 70 випущених окупантами ракет

Збито понад 60 із понад 70 випущених окупантами ракет

14:23 05.12.2022
Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, можливі кілька хвиль атак - спікер командування Повітряних сил

Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, можливі кілька хвиль атак - спікер командування Повітряних сил

09:32 05.12.2022
Вертоліт і 540 окупантів знищили українські військові за минулу добу - Генштаб ЗСУ

Вертоліт і 540 окупантів знищили українські військові за минулу добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

Ми і далі надаватимемо допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються наразі в Молдові - Гаврилиця

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА