Події

13:02 06.12.2022

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

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Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем ЗСУ.

"Я вітаю вас із великим святом - Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання", - закликав він громадян України у відеозверненні, записаному на в'їзді до Слов'янська.

"285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що традиційно зустрічає цей день на передовій із нашими бійцями. "Ми пишаємось нашими Сухопутними, Повітряними силами, Військово-Морськими силами, Силами спецоперацій, Військовою розвідкою, Десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що "ми відзначатимемо день ЗСУ під мирним небом, на майдані Незалежності".

Теги: #зсу #зеленський

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