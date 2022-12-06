Міністри фінансів ЄС обговорять виділення Україні 2023 року 18 млрд євро макрофіну. Чи буде ухвалено рішення – невідомо

Міністри фінансів країн Європейського союзу обговорять пропозицію Європейської комісії надати Україні 2023 року 18 млрд євро у спеціально створеному для цього форматі "макрофінансова підтримка плюс". Чи буде ухвалено рішення – поки що невідомо.

Про це журналістам напередодні засідання Ради з економічних та фінансових питань, що відбудеться у вівторок у Брюсселі, повідомив на правах анонімності європейський дипломат.

Він пояснив, що на обговорення буде винесено три законодавчі пропозиції: макрофінансова допомога плюс (MFA+) та поправка до фінансового регламенту, які мають бути схвалені кваліфікованою більшістю та поправка до багаторічної фінансової схеми, яка має бути прийнята одноголосно.

"Міністри обговорять ці пропозиції і потім вирішать, виносити їх на голосування чи ні. Вирішальним буде завтра (6 грудня – ІФ-У). Жодних рішень на сьогодні ще не прийнято. Ми маємо подивитися завтра вранці і вирішимо, як ми просуватимемося далі, маємо подивитися, чи є можливість для міністрів вирішити, виносити ці питання на голосування чи ні", - деталізував співрозмовник журналістам.

Він також нагадав, що кредити, які будуть надані Україні у 2023 році на суму 18 млрд євро, матимуть 10-річний пільговий період. Пропонується, що держави-члени покриють основну частину відсоткових витрат, а гарантії щодо цих запозичень будуть надані з бюджету ЄС. Відповідні пропозиції Європейська комісія офіційно представила 9 листопада, після чого 24 листопада пропозиції проголосували в Європарламенті.

Водночас проти цієї пропозиції виступає Угорщина. Так, 2 грудня прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що "не хоче, щоб Євросоюз став спільнотою держав-боржників замість спільноти держав, які співпрацюють". Натомість він запропонував усім членам ЄС використати кошти з власного бюджету для надання допомоги Україні у вигляді двосторонніх угод.

Не виключається, що саме на пропозицію Будапешта голосування може бути перенесене на пізнішу дату.