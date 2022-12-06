Троє російських військовослужбовців забрали гроші у мешканців окупованого Ізюма, погрожуючи розстрілом

Правоохоронці встановили особу трьох російських військовослужбовців, які під час окупації Ізюма (Харківська обл.) забрали гроші у двох місцевих мешканців, погрожуючи їм розстрілом.

"Завдяки проведеним оперативним заходам, встановлені особи військовослужбовців РФ – потерпілі їх упізнали. Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України , – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у травні, коли Ізюм було окуповано, троє військовослужбовців 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68-го армійського корпусу Східного військового округу зупинили машину з двома цивільними. Російські військові двічі вистрілили біля передніх коліс авто. Після цього окупанти почали вимагати у чоловіків гроші, погрожуючи стріляниною на ураження. Забравши гроші, вони пішли.

Досудове розслідування проводить СБУ, оперативний супровід – 4 прикордонний загін Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.