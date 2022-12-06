Судно доставить українське продовольство в Італію

Український порт у понеділок залишив один суховантаж із майже 22 тис. тонн кукурудзи, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"5 грудня одне судно, BC Reada, вийшло з порту Одеси, воно перевозить до Італії загалом 21 955 тонн кукурудзи в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

До Чорноморська також прямує одне судно, яке 5 грудня пройшло морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 67 суховантажних суден чекають дозволу на заходження в порти України, 28 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 5 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 045 403 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1050 суден: 525 - на прибуття в українські порти та 525 - на вихід із них", - йдеться в повідомленні.