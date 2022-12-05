У результаті російських ударів загинуло четверо людей

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні загинули четверо людей станом на вечір понеділка, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головний результат - 70 російських ракет прийшло, більшість збито... Але, на жаль, ми поки що не можемо гарантувати повну безпеку нашому небу - було кілька влучень. На жаль, є жертви... Станом на цей час у списку загиблих від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним і близьким", - заявив Зеленський у відеозверненні.