Події

21:15 05.12.2022

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

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У результаті російських ударів загинуло четверо людей

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні загинули четверо людей станом на вечір понеділка, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головний результат - 70 російських ракет прийшло, більшість збито... Але, на жаль, ми поки що не можемо гарантувати повну безпеку нашому небу - було кілька влучень. На жаль, є жертви... Станом на цей час у списку загиблих від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним і близьким", - заявив Зеленський у відеозверненні.

 

 

Теги: #комендантська_година #харківщина

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