В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

Тепло- та водопостачання зупинено в Одесі після ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Одеської міської ради з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

"Ворог у черговий раз завдав удару по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелень КП "Теплопостачання міста Одеса". Роботу електротранспорту зупинено. У місті також відсутня вода. Якщо ситуація не покращиться, підвезення води в усі райони міста здійснюватимуть спеціалізовані машини", - повідомив Труханов.

За його словами, в Одесі працює оперативний штаб, усі працівники ДТЕК, "Інфоксводоканалу" та всі комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Також у місті працюють Пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити гаджети.

"Ситуація складна, але контрольована", - резюмував Труханов.

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України відбили масований ракетний удар російських окупантів по Україні в понеділок, збивши понад 60 із більш як 70 випущених ракет. Декілька ракет влучили в енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях, у низці регіонів застосовано екстрені відключення енергопостачання, проте українська енергетична система залишилася цілісною. Знеструмленими після ударів залишалися Одеса та Одеський район, а також Житомир та Сумська область. На Одещині постраждало двоє цивільних осіб, їм надано допомогу.