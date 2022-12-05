У Харківській області скорочується час комендантської години

У Харківській області комендантська година починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Від сьогодні вона (комендантська година - ІФУ) триватиме з 23:00 до 5:00. Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери тощо", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, місцеві жителі поступово повертаються до Харкова та громад області, тому зростає потреба у більш тривалій роботі продуктів мереж і сфери обслуговування.

Синєгубов запевнив, що рішення про скорочення комендантської години погоджено з військовим керівництвом.

Під час дії комендантської години заборонено перебувати без виданих перепусток у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.

Як повідомлялося раніше, з 25 серпня в Харківській області комендантська година починалася о 22:00 і тривала до 6:00 наступного дня.