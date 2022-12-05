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20:31 05.12.2022

Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

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Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович під час онлайн-зустрічі в понеділок підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України, повідомляє пресслужба посольства України в Чорногорії.

"Завершилася зустріч прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича з президентом України Володимиром Зеленським. Під час цієї зустрічі, яка відбулася в онлайн-форматі, підписано спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України", - повідомляється на сторінці посольства у фейсбуці.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Під час розмови окрему увагу було приділено реалізації Україною стратегії євроатлантичної інтеграції. Зеленський наголосив, що Україна продовжує послідовну реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію та розраховує на використання важливого досвіду Чорногорії, яка вже пройшла свій шлях до членства в Альянсі.

Абазович зазначив, що Чорногорія підтримує політику відкритих дверей Альянсу і, відповідно, перспективу набуття Україною повноправного членства в НАТО.

Зеленський закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання РФ країною – спонсором тероризму.

Абазович запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку Чорногорії. "Ви захищаєте не лише власну територіальну цілісність і суверенітет – ви бороните універсальні цінності: право людей обирати своє майбутнє, майбутнє своєї країни. Ми готові повною мірою працювати щодо санкцій, ми надаємо допомогу біженцям, а також фінансову, військову допомогу", – наголосив він.

Співрозмовники докладно обговорили питання європейської інтеграції України та Чорногорії як країн – кандидатів на вступ. Президент України та прем'єр Чорногорії висловилися за необхідність практичної взаємодії в контексті підготовки України до наступного етапу – початку передвступних переговорів.

На завершення переговорів Абазович запросив Зеленського відвідати з візитом Подгорицю після перемоги України.

Як повідомлялося, 31 жовтня спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України Зеленський підписав із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

 

 

Теги: #нато #президент #премєр #чорногорія

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