Події

19:43 05.12.2022

Попеску про падіння уламків ракети: Ще одна демонстрація того, як війна РФ проти України впливає на безпеку Молдови

1 хв читати
Попеску про падіння уламків ракети: Ще одна демонстрація того, як війна РФ проти України впливає на безпеку Молдови

Падіння уламків ракети на півночі Молдови – ще одна демонстрація того, як війна Росії проти України впливає на безпеку Молдови, заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску.

"Сьогодні наша прикордонна поліція виявила уламки ракети, що впала на півночі Молдови. Триває розслідування. Ще одна демонстрація того, як війна Росії проти України впливає на безпеку Молдови. Ми рішуче засуджуємо поновлення ударів Росії по Україні сьогодні", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, у понеділок після чергового масованого ракетного обстрілу РФ по Україні працівники прикордонної поліції Молдови виявили ракету, що впала недалеко від міста Бричани.

Наразі район, де було виявлено ракету, оточений поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби МВС, вибухотехнічної служби та Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Молдови.

 

Теги: #рф #молдова #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 05.12.2022
Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

19:43 05.12.2022
Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула

Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула

19:26 05.12.2022
Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

19:12 05.12.2022
Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

16:58 05.12.2022
Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

16:26 05.12.2022
Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

16:23 05.12.2022
У Молдові біля Бричан упала ракета

У Молдові біля Бричан упала ракета

14:23 05.12.2022
Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, можливі кілька хвиль атак - спікер командування Повітряних сил

Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, можливі кілька хвиль атак - спікер командування Повітряних сил

13:16 05.12.2022
У РФ запроваджують тотальний контроль військовозобов'язаних, обмежуючи їх громадянські права – українська розвідка

У РФ запроваджують тотальний контроль військовозобов'язаних, обмежуючи їх громадянські права – українська розвідка

09:44 05.12.2022
До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів - Зеленський

ОСТАННЄ

Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

У Харківській області скорочується час комендантської години

Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

Мінрегіон оприлюднить технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні

В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

Німеччина передала дитячій лікарні "Охматдит" обладнання для нейрохірургічних операцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА