Попеску про падіння уламків ракети: Ще одна демонстрація того, як війна РФ проти України впливає на безпеку Молдови

Падіння уламків ракети на півночі Молдови – ще одна демонстрація того, як війна Росії проти України впливає на безпеку Молдови, заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску.

"Сьогодні наша прикордонна поліція виявила уламки ракети, що впала на півночі Молдови. Триває розслідування. Ще одна демонстрація того, як війна Росії проти України впливає на безпеку Молдови. Ми рішуче засуджуємо поновлення ударів Росії по Україні сьогодні", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, у понеділок після чергового масованого ракетного обстрілу РФ по Україні працівники прикордонної поліції Молдови виявили ракету, що впала недалеко від міста Бричани.

Наразі район, де було виявлено ракету, оточений поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби МВС, вибухотехнічної служби та Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Молдови.