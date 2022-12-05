Події

19:18 05.12.2022

Споживання е/е в Києві обмежено на 575 МВт, однак тотальних відключень не буде

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Споживання е/е в Києві обмежено на 575 МВт, однак тотальних відключень не буде

Споживання електроенергії в Києві у зв'язку з черговою російською ракетною атакою обмежено на 575 МВ, проте тотальні відключення не передбачаються, повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більша частина міста - зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків відключень", - написав він.

Коваленко пообіцяв подати детальнішу інформацію трохи згодом.

"Є прильоти в трьох областях, але де саме і наскільки серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики вже працюють над відновленням", - поінформував голова YASNO.

Він також закликав киян поки що утриматися від дзвінків до кол-центрів.

"Шановні містяни, не атакуйте всіма під'їздами кол-центри. Дівчата та хлопці не знають, коли буде відновлення світла за вашою адресою. Дякую", - доповнив Коваленко.

Теги: #київ #обмеження #е_е

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