Монастир на Сумщині потрапив під обстріл окупантів, послушники не постраждали

Російські окупанти обстріляли територію чоловічого монастиря Української православної церкви (Московського патріархату) "Глинська пустинь" у с. Соснівка Шалигинської об'єднаної територіальної громади Шосткинського району Сумської області.

"Глинська пустинь" постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. По прикордонню ворог випустив 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. "Прильоти" були на території чоловічого монастиря", - написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, постраждалих серед настоятелів та послушників монастиря немає. "Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та господарські будівлі. Там від уламків загинули дві корови, ще три поранені. Люди вціліли", - додав Живицький.

Шалигинська ОТГ безпосередньо межує із територією РФ. "Глинська пустинь" розміщена за 6 км від держкордону.