Події

16:03 05.12.2022

У повністю знеструмленому Житомирі почнуть повертати світло невеликій кількості споживачів - мер

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 Житомир через ракетні ударів по сусідній області повністю знеструмлений, у місті почнуть повертати світло невеликій кількості жителів, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"Через масований ракетний удар з території Росії ситуація складна. Прильотів по Житомиру немає, але є в сусідній області. Не зрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Зараз повне відключення, і почнеться ввімкнення невеликої частини міста, але більшість поки що буде без електрики, тому що тільки після завершення повітряної тривоги буде зрозуміла ситуація", - сказав він у відеозверненні у своєму фейсбуці.

За його словами, місто також продовжує монтаж генераторів на теплокомуненерго, які планується встановити сьогодні, щоб дати тепло.

"Ворог продовжує війну з трансформаторами, оскільки з ЗСУ нічого не виходить", - сказав Сухомлин, закликавши запастися терпінням і вірити у ЗСУ.

Теги: #житомир #енергетика

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