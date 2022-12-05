Кривий Ріг частково знеструмлено через обстріл окупантів, відключено деякі котельні та насосні станції – Вілкул

Частину Кривого Рогу було знеструмлено внаслідок обстрілу російськими окупантами, у місті відключено деякі котельні та насосні станції, повідомив голова ГВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті і фейсбук-сторінці Міськводоканалу", - написав Вілкул у телеграмі у понеділок.

Він уточнив, що частина російських ракет досі залишається у повітрі. Крім того, є ризик повторних запусків із ТУ-22 ракет Х-22 у бік Кривого Рогу. "Залишаємося в укриттях", - підсумував Вілкул.