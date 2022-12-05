Події

15:06 05.12.2022

Кривий Ріг частково знеструмлено через обстріл окупантів, відключено деякі котельні та насосні станції – Вілкул

1 хв читати
Кривий Ріг частково знеструмлено через обстріл окупантів, відключено деякі котельні та насосні станції – Вілкул

Частину Кривого Рогу було знеструмлено внаслідок обстрілу російськими окупантами, у місті відключено деякі котельні та насосні станції, повідомив голова ГВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті і фейсбук-сторінці Міськводоканалу", - написав Вілкул у телеграмі у понеділок.

Він уточнив, що частина російських ракет досі залишається у повітрі. Крім того, є ризик повторних запусків із ТУ-22 ракет Х-22 у бік Кривого Рогу. "Залишаємося в укриттях", - підсумував Вілкул.

 

Теги: #енергетика #кривий_ріг #вілкул

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 05.12.2022
ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

17:28 05.12.2022
Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

17:27 05.12.2022
Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

17:22 05.12.2022
У Києві склали перелік магазинів, аптек та ветклінік, що працюють під час відключень електроенергії

У Києві склали перелік магазинів, аптек та ветклінік, що працюють під час відключень електроенергії

16:26 05.12.2022
Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

16:15 05.12.2022
У Кривому Розі вивели людей із шахт і метро - Вілкул

У Кривому Розі вивели людей із шахт і метро - Вілкул

16:03 05.12.2022
У повністю знеструмленому Житомирі почнуть повертати світло невеликій кількості споживачів - мер

У повністю знеструмленому Житомирі почнуть повертати світло невеликій кількості споживачів - мер

15:32 05.12.2022
"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

15:29 05.12.2022
Миколаївські енергетики тимчасово відключають користувачів від мережі через імовірність ракетних ударів по регіону - Сєнкевич

Миколаївські енергетики тимчасово відключають користувачів від мережі через імовірність ракетних ударів по регіону - Сєнкевич

15:08 05.12.2022
В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє - "Інфоксводоканал"

В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє - "Інфоксводоканал"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів - Зеленський

Збито понад 60 із понад 70 випущених окупантами ракет

Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

Зеленський після чергового ракетного обстрілу РФ подякував силам ППО та енергетикам

ОСТАННЄ

Окупанти грабують приватні будинки на лівому березі Дніпра в Херсонській області та вивозять сільгосппродукцію – Генштаб ЗСУ

Україна подбає про те, щоб агресивні амбіції Путіна продовжували зменшуватися доти, доки не впишуться в кордони РФ - Кулеба

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

Україна готова гарантувати безпеку Росії в обмін на відмову від ядерної зброї - Подоляк

В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів - Зеленський

Збито понад 60 із понад 70 випущених окупантами ракет

Зеленський після чергового ракетного обстрілу РФ подякував силам ППО та енергетикам

На Київщині є влучання в об'єкт інфраструктури – голова ОВА

ЗАЕС має перейти під контроль "Енергоатома", на станції не повинно бути сторонніх – прессекретар президента

Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА