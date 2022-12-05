Генпрокурор: Постраждалі від міжнародних злочинів РФ заслуговують на ефективне та швидке відшкодування збитків

Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує на необхідності залучення Офісу верховного комісара ООН з прав людини до створення компенсаційного механізму, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що Костін зустрівся з верховним комісаром ООН з прав людини Волкером Тюрком і главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер.

Генеральний прокурор наголосив, що міжнародні злочини РФ, які фіксують українські правоохоронці, перегукуються з висновками зі звітів моніторингової Місії ООН.

"Ми раді, що обидві наші установи вважають ці дії серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та грубими порушеннями прав людини", - наголосив генпрокурор.

У повідомленні відомства зазначається, що Костін звернув увагу верховного комісара на необхідність залучення його Офісу до створення компенсаційного механізму.

"Ми твердо віримо в те, що постраждалі від міжнародних злочинів РФ заслуговують на адекватне, ефективне та швидке відшкодування збитків. Ми цінуємо нещодавнє рішення Генасамблеї ООН про визнання необхідності створення такого механізму та рекомендацію створити Міжнародний реєстр збитків у співпраці з Україною. Це рішення підтримав і президент Єврокомісії. Ми сподіваємося, що ваш офіс буде залучений до цього процесу як захисник прав потерпілих", - наголосив генпрокурор.

За інформацією Офісу генпрокурора, Тюрк, у свою чергу, висловив удячність за співпрацю з українськими прокурорами, він погодився з необхідністю активізації застосування наявних міжнародних механізмів для роботи в цьому напрямі.