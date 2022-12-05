Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, Україна цінує зусилля кожного з вас – Зеленський

Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів та їх величезний внесок у наближення перемоги, Україна цінує зусилля кожного з них, заявив президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера.

"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Україна цінує зусилля кожного з волонтерів, наголосив президент і подякував їм за доброту та невтомну працю.