Події

12:40 05.12.2022

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

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СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, повідомляє пресслужба відомства.

"Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, заходи проводяться спільно з Національною поліцією в рамках системної роботи служби з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Враховуючи збройну агресію РФ, ці заходи проводяться, зокрема, для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюється в повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці здійснюють огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Теги: #сбу #полтава #упц_мп

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