Події

12:28 05.12.2022

The Financial Times визнала Зеленського "Людиною року"

1 хв читати
The Financial Times визнала Зеленського "Людиною року"

Британська газета The Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського "Людиною року".

"Президент України став флагманом демократичного світу у глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття. Він – втілення сміливості та стійкості всього українського народу у протистоянні з російською агресією. Зеленський заслуговує на місце в історії проявом свого лідерства та сили духу", - йдеться в тексті газети.

Теги: #людина_року #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 04.12.2022
Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

17:53 02.12.2022
Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

09:08 02.12.2022
Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

06:27 01.12.2022
Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

23:31 30.11.2022
Путін залежить від настрою російського суспільства

Путін залежить від настрою російського суспільства

21:54 30.11.2022
Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

21:32 30.11.2022
Зеленський подякував Німеччині за визнання Голодомору 1930-х геноцидом українського народу

Зеленський подякував Німеччині за визнання Голодомору 1930-х геноцидом українського народу

19:00 30.11.2022
Зеленський запросив Маска в Україну - ЗМІ

Зеленський запросив Маска в Україну - ЗМІ

21:48 29.11.2022
Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі - Зеленський на зустрічі з Джамалою

Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі - Зеленський на зустрічі з Джамалою

16:21 29.11.2022
Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від того, чи проводитиме вона військові операції взимку – ISW

ЗС України відбили атаки окупантів у районі 12 населених пунктів, знищено 5 ворожих повітряних цілей

Одна людина загинула, троє поранено в результаті нічного обстрілу Кривого Рогу

ОСТАННЄ

У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, подекуди дощ із мокрим снігом

Порошенко подякував волонтерам, які допомагають ЗСУ: У нас один ворог, одна війна та одна перемога

"ArcelorMittal Кривий Ріг" уночі потрапив під ракетний обстріл

Голова Донецької ОВА: Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, за добу пошкоджено житлові будинки, дитсадок, адмінбудівлю та господарські будівлі

Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів та ствольної артилерії, пошкоджено лінію електропередач – голова ОВА

Буданов у Міжнародний день волонтера: Рух непохитних, сміливих і жертовних людей переріс у справжню армію забезпечення та допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА