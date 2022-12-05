The Financial Times визнала Зеленського "Людиною року"

Британська газета The Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського "Людиною року".

"Президент України став флагманом демократичного світу у глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття. Він – втілення сміливості та стійкості всього українського народу у протистоянні з російською агресією. Зеленський заслуговує на місце в історії проявом свого лідерства та сили духу", - йдеться в тексті газети.