Події

12:27 05.12.2022

Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

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Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

Загалом уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він у фейсбуці.

Спікер МЗС повідомив, що загалом уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах.

"Як вже зазначав Дмитро Кулеба, українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - наголосив Ніколенко.

Теги: #посольства #мзс #інцидент

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