Події

11:21 05.12.2022

Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів та ствольної артилерії, пошкоджено лінію електропередач – голова ОВА

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Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів та ствольної артилерії, пошкоджено лінію електропередач – голова ОВА

Російські окупанти вранці у понеділок обстріляли прикордонні райони Сумської області з мінометів та ствольної артилерії, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, обстрілу із мінометів 120-мм калібру зазнала Білопільська громада.

"Було 23 "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач", - написав Живицький у телеграмі.

Він зазначив, що окупанти також обстріляли з мінометів Великописарівську громаду, там підтверджено два "прильоти".

"І ще 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються", - підсумував голова ОВА.

Теги: #обстріл #сумська_область

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