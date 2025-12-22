Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

Укладання договорів накопичувального страхування життя в Україні за січень-вересень 2025 року скоротилося на 10,5%, страхування КАСКО – на 47,6%, медичного страхування – на 52%, повідомив генеральний директор асоціації "Страховий Бізнес" (АСБ) Вячеслав Черняховський.

"Страховий ринок України за дев'ять місяців 2025 року зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року з урахуванням інфляції та без врахування стрибка платежів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ – ІФ-У)", - сказав він на загальних зборах АСБ.

За словами очільника асоціації, частка страхування у ВВП впродовж останніх п'яти років знижувалася й залишається значно меншою за 1%. Згідно з оновленою стратегією НБУ "Фінансова фортеця України", у 2025 році цей показник повинен був перевищити 1% ВВП. Але навіть зростання платежів з ОСЦПВ не дасть частці страхування в ВВП у поточному році піднятися вище 0,8%.

За оцінками гендиректора асоціації, зміни в законодавстві щодо ОСЦПВ, які набрали чинності з 1 січня 2025 року, суттєво змінили структуру ринку. Платежі за цим видом вже становлять понад 31% від загальних премій на ринку, а за підсумками року перевищать третину платежів ринку.

Черняховський зазначив, що на ринку спостерігається ріст вартості страхових послуг. Так, витрати на "середній" договір страхування КАСКО, медицини чи майна обходиться страхувальникам у 2,3-2,9 раза дорожче, ніж рік тому.

"Інфляційний та девальваційний тиск, здорожчання медичних послуг та витрат на ремонт СТО, з одного боку, та зменшення конкуренції внаслідок скорочення кількості страхових компаній за два роки майже вдвічі – зі 111 до 60, - призводить до того, що страховики переглядають ціни на страхові продукти в бік зростання", - підкреслив він.

За даними асоціації, лише 4,6% фізичних осіб, що уклали договори ОСЦПВ, уклали також договори КАСКО.

Він також зазначив, що моторні класи страхування загалом займають 61,5% ринку, страхування життя (8,1% від валових премій), що також суттєво відрізняється від Європи, де страхування життя займає від 30% до 55%.

"Домінування моторних класів і одночасне скорочення кількості полісів ОСЦПВ вказує на необхідність стратегічного переорієнтування на добровільні продукти та підвищення якості клієнтських пропозицій", – додав Черняховський.