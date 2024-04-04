Страховики України виступають за вирівнювання податкових умов ведення бізнесу

Учасники страхового ринку вже давно звертають увагу на необхідність зміни податкового законодавства, щоб уникнути подвійної системи оподаткування страхової діяльності, запровадженої в Україні з 2015 року тільки для страховиків, заявив генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський.

"Зараз, коли триває робота над проєктом закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні", саме час прибрати цю несправедливу норму, яка поширюється винятково на компанії страхової галузі та заважає ринку розвиватися", - наводяться його слова в повідомленні об'єднання, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що подвійне оподаткування для страховиків означає одночасне застосування базової ставки податку на прибуток страховика розміром 18% і додатково 3% від суми страхових платежів, нарахованих за договорами страхування. Водночас банки та небанківські фінансові установи сплачують лише один податок на прибуток на загальних підставах (18%).

Згідно зі встановленою системою оподаткування доходів страховика, 3% можна визначити як непрямий податок, що не залежить від результатів фінансової діяльності страховика, тобто він є акцизом, зазначив Черняховський.

"Це нонсенс, тому що страхові послуги аж ніяк не є підакцизними товарами чи послугами. Застосування цього податку суперечить європейській практиці та Директиві Ради ЄС 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року, яка визначає вичерпний перелік того, що підпадає під підакцизну категорію", - зазначає В'ячеслав Черняховський.

У повідомленні наголошується, що АСБ разом із Лігою страхових організацій уже звернулися з відповідними пропозиціями щодо зміни оподаткування страховиків до Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної регуляторної служби та НБУ.